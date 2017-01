Alimentos agroecológicos em tempos de crise Esther Vivas-. Assim, o alimento agroecológico não tem de ser caro, ao contrário. Trata-se de saber comer e comprar. E fazê-lo com critérios de justiça social e ecológica. Não só ganhará o nosso bolso, mas também a nossa saúde, a nossa agricultura e o nosso planeta.

Chamamento de Yakarta Nós, A Vía Campesina, vimos estender o noso chamamento urxente a tecer fío a fío a unidade a nivel global entre organizacións do campo e da cidade para participar activa, propositiva e decididamente na construción dunha nova sociedade, baseada na soberanía alimentar, a xustiza e a igualdade.

O mito moderno do ‘sustentábel’ Guadalupe Rodríguez-. O que chaman consumo “sustentábel” crea a falsa impresión dun comportamento ético ou responsábel. Pero o acto de mercar por mercar non pode ser nunca sustentábel.

Emprego verde para superar a crise Florent Marcellesi e José Ramón Becerra-. Moitos ven nos eco-empregos parte dunha alternativa viábel á cultura económica do crecemento infinito. No País Vasco, por exemplo, poderíanse crear até 45.000.

Tempo extremo Martin Khnor-. Os científicos non aseguran aínda que os fenómenos climáticos extremos estean provocados pola mudanza do clima, mais si afirman que as probabilidades medran.

Todo pola pasta (de papel)! Manuel Casal Lodeiro-. A industria papeleira española segue adiante cos seus plans de fumigar masivamente a Galiza cun pesticida declarado tóxico pola Unión Europea.

O Parlamento Europeo, o refraneiro mariñeiro e a política pesqueira común (I) Miguel ortega-. O éxito ou fracaso da política pesqueira común non será dun xenérico Bruxelas ou da Comisión Europea, será tamén de cada un dos Parlamentarios Españois no Parlamento Europeo.

Economía verde ou economía fúnebre Silvia Ribeiro-. As corporacións aprópianse de parte dos discursos dos movementos sociais para emprender a procura dos enormes beneficios monetarios que oferta a natureza.

A economía e o capitalismo tínguense de verde Esther Vivas-. Aquelas compañías que monopolizan o mercado da enerxía (Exxon, BP, Chevron, Shell, Total), da agroindustria (Unilever, Cargill, DuPont, Monsanto, Procter&Gamble), das farmacéuticas (Roche, Merck), da química (Dow, DuPont, BASF) son as principais impulsoras da economía verde

Olhar para o decrescimento Marcela Valente-. A teoria do decrescimento, que questiona a validade do desenvolvimento sustentável, é vista com outros olhos na Argentina.

Cumio de ‘Río +20’: a hora do Desenvolvemento Sostible? Igadi-. Dúas décadas despois do primeiro Gran Cumio da Terra celebrado en Río de Janeiro en 1992, a cidade brasileira acollerá do 20 ao 22 de xuño a Conferencia das Nacións Unidas para o Desenvolvemento Sostible

Río+20: entre o capitalismo verde e a defensa dos bens comúns Eduardo Giesen-. Para os movementos pola xustiza ambiental, o cumio oficial de Río+20 non ofrece as expectativas de mudanzas estruturais que a gravidade das crises globais esixen...

Os retos de Río+20 Ignacio Ramonet-. Esa “economía verde” desexa non só a mercantilización da parte material da natureza senón a mercantilización dos procesos e funcións da natureza.