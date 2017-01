Da experiencia local aos modelos globais

Este texto céntrase nas preguntas e os desafíos expostos pola articulación –percibida como desexada– de experiencias alternativas locais para a formulación de contramodelos globais, ou dun só contramodelo global! En concreto, trata sobre as condicións desta articulación entre iniciativas locais e os avances dunha utopía nova cara a unha escala mundial…

En realidade é o mesmo problema que atormenta a todos os foros sociais mundiais e rexionais –a dinámica do movemento “altermundista” no seu conxunto e máis aló– nos últimos dez anos. E isto nun contexto de “capitalismo global” en gran parte dominante, sen a existencia dun verdadeiro contrapoder. En calquera caso, sen ningún tipo de cuestionamiento real e verdadeira forza social que ameacen directamente a súa lóxica. Modelo dominante sobre o que existe un consenso en denunciar –e nisto si hai consenso entre os contestatarios!– os impasses e as contradicións: se é efectivamente creador de riquezas e de progresos tecnolóxicos, este modelo tende por unha banda de aumentar a concentración dos recursos e os ingresos e xa que logo a desigualdade, e pola outraa destruír o ambiente por unha dobre lóxica –máis ou menos regulada– de explotación e de mercantilización.

Nos últimos anos, o conxunto de crises –alimentar, financeira, económica, climática, enerxética, ambiental…– fixo máis evidente as limitacións estruturais deste modelo dominante e ampliou o espectro dos “contestatarios” e as propostas alternativas máis aló das fronteiras habituais… até escoitar, por exemplo, ao presidente francés Nicolás Sarkozy en 2009 reclamar a “supresión dos paraísos fiscais” –estamos aínda lonxe– e máis recentemente, ao ex futbolista Eric Cantona, chamar aos aforradores a retirar o seu diñeiro dos bancos para “derrocar o sistema”.

Como pór orde na profusión de críticas, iniciativas, propostas e perspectivas alternativas? Converxen estas na definición dun novo modelo de desenvolvemento? E quen as levaría dentro da construción dun novo “suxeito social”?

Dúas hipóteses para responder a estas dúas preguntas: unha optimista, a outra pesimista. A primeira, é a hipótese da “diversidade articulada”, que toma a dinámica desde arriba, a hipótese positiva, proactiva… A segunda, máis realista, sinala as divisións e as trampas que existen en realidade, sobre as condicións non atopadas até a data pero aínda necesarias para a converxencia das alternativas, desde o local ao global. Esta é a hipótese das “diferenzas e as trampas insalvábeis” ou máis ben “aínda non superadas”.

A hipótese da “diversidade articulada”

Para os partidarios da primeira lectura –que se atopa especialmente entre os promotores dos Foros Sociais e as dinámicas dos movementos altermundistas–, si, hai converxencia e articulación nas aspiracións dos diferentes actores contestatarios, nas súas estratexias, así como nas identidades mobilizadas e os opositores designados.

Si, existe articulación entre reivindicacións ou proxectos alternativos a curto, medio e longo prazo. Por exemplo, do imposto sobre as transaccións monetarias internacionais –Tobin e outros– ao investimento da lóxica do capitalismo, incluíndo a cancelación da débeda do “terceiro mundo”, a abolición dos paraísos fiscais, a eliminación dos obstáculos ao desenvolvemento de economías dependentes –en termos de fluxos, prezos, etc.–, situámonos nun só continuum contestatario levado por unha mesma dinámica.

Si, hai vínculos entre alternativas locais, nacionais, rexionais e mundiais. Desde a construción dun aeroxerador, a oposición a unha represa ou o peche dunha empresa até a democratización das institucións internacionais, a regulación do comercio mundial, a coherencia mobilizadora impón a súa evidencia.

Si, hai vínculos, no seo desta dinámica unificadora, entre as demandas de orde socioeconómica, ecolóxica, política e cultural. Desde a promoción dun “orzamento participativo” ou a “excepción cultural”, até a loita contra os biocombustíbeis, contra a “caza dos desempregados”, contra a guerra en Afganistán, polos dereitos dos homosexuais, contra o racismo…, as pasarelas son reais e numerosas.

Si, até hai converxencia no movemento altermundista, no mellor dos casos, entre posturas reformistas e radicais, regulacionistas e transformadoras, socialdemócratas e socialistas, etc. Escoitamos a figuras radicais e notorias recoñecer que “nun primeiro intre, as reformas progresivas son necesarias”, que “a estratexia de pequenos pasos constitúe unha necesidade”. E escoitamos a persoeiros reformistas admitir que, nestas mobilizacións, son os radicais quen “mostran a dirección correcta, definen a utopía como obxectivo.”

Máis fundamentalmente, os observadores optimistas van diagnosticar, sobre esta converxencia dinámica alternativa, a aparición dunha “nova perspectiva emancipadora” (Ph. Corcuff) que, baseándose na historia das loitas, actualizaría as aspiracións pasadas e renovaría as máis recentes. Entre as primeiras, por suposto a aspiración republicana, a do XVIII e XIX da democracia política, da cidadanía, da expresión da vontade popular. A aspiración de xustiza social, entón, entre os grupos sociais –que fertilizou as loitas socialistas e o movemento obreiro desde o século XIX– e entre os pobos –que alimenta as loitas do terceiro mundo do século XX.

Nestas aspiracións herdadas, a “nova perspectiva emancipadora” engade outras novas, máis recentes ou difusas até ese momento. Baséase en gran medida no rexistro ecoloxista –os límites ambientais para o progreso, o crecemento require reproblematizar, redefinir, influenciar as aspiracións “progresistas”…–, no rexistro feminista –a cuestión da igualdade de xénero debe ser sacada da periferia, dos “temas específicos” ou até “transversais”–, no rexistro individualista –o recoñecemento do suxeito, a situación do individuo sobre o colectivo, o valor da autonomía individual, o tema de individualismo non é deixado ao neoliberalismo–, e por suposto no rexistro cultural –o recoñecemento das diversidades, os dereitos culturais combínanse coas aspiracións igualitarias e democráticas, opostas por moito tempo.

Outra lectura integradora, entre outras: aquela dos “dereitos” como plataforma básica de todas as loitas (Gustave Massiah). Os “dereitos”, polo seu papel vinculante e unificador, dan a este “movemento de movementos” unha plataforma común: a aspiración a unha regulación polos dereitos, para substituír unha regulación polo mercado. Non fala só de reequilibrar o discurso dominante sobre os dereitos, articulando os dereitos civís e políticos, os dereitos económicos, sociais, culturais, os dereitos dos pobos, os dereitos á alimentación, á saúde, ao traballo, á vivenda, etc., senón tamén de ampliar a perspectiva a outros aspectos da vida comunitaria, esenciais na dignidade humana, aumentando así os dereitos ambientais, os dereitos sexuais, reprodutivos, da paz, etc. Indivisíbeis e non xerárquicos, os dereitos individuais e colectivos e o conxunto de loitas que buscan confirmalos ou defendelos contribúen así á construción dunha soa e mesma dinámica plural.

En resumo, teriamos verdadeiras converxencias contestatarias e alternativas que, todas, globalmente, teñen por obxecto limitar a influencia do mercado e do capital na vida –onde as consecuencias sociais, ambientais e culturais fanse sentir con dureza– e a desenvolver a participación democrática. Dito doutro xeito, a “redistribución” dos recursos e das riquezas, o “recoñecemento” cultural (Nancy Fraser), o respecto polo ambiente e a revalorización da democracia unen unha diversidade de actores e iniciativas articuladas.

Tanto é así que as estratexias en si mesmas, aínda que sexan moi dispersas, serían un punto de converxencia. Converxencias entre modos de acción reticulares e máis centralizados, entre a experimentación e a delegación, entre formas de organización democráticas, horizontais, participativas e máis verticais, mediadoras, representativas, entre esferas de acción social, local e esferas de acción política, global. Converxencias tamén nas identidades mobilizadas: a articulación entre as identidades sociais, culturais, étnicas, rexionais, sexuais…; e para rematar, articulacións entre os actores populares e os “empresarios sociais”, entre as vítimas directas ou (moi) indirectas do modelo de desenvolvemento dominante, do capitalismo…

A hipótese das “diverxencias e as trampas realmente existentes”

A segunda lectura, máis realista, céntrase nas condicións que non se cumpren para a articulación de alternativas. Simplificando ao extremo, o feito sería: non, non hai nin articulación nin converxencia nas aspiracións, estratexias, identidades mobilizadas e opositores designados. E isto debido a unha serie de fracturas e obstáculos relativamente obvios. Non hai tempo para mencionar todos aquí, só tres ou catro exemplos que ilustren a dificultade deste enfoque.

Un primeiro exemplo refírese á división teórica e práctica entre a corrente autoxestionaria, centrada nos “cambios desde abaixo”, e a corrente política, centrada nos “cambios desde arriba”. En todas as súas diversidades, os enfoques centrados nos “cambios desde abaixo” baséanse máis ca nada nas tradicións anarcosindicalistas, libertarias, comunitarias ou autoxestionarias. Estas falan de experiencias micro-alternativas aquí e agora (hic et nunc), de economía social, solidaria, participativa (Michael Albert), autonomía, contaxio social en lugar de política… Avogan polo rexeitamento das institucións, de toda forma de mediación, de delegación, de recuperación, e desvalorizan a escena política institucional. O modelo idealizado, é o das empresas arxentinas recuperadas polos traballadores despois de 2001, das comunidades autónomas indíxenas zapatistas, dun proxecto de ecoturismo solidario comunitario, etc.: “cambiar o mundo sen tomar o poder”.

Pola súa banda, os enfoques que falan de “cambios desde arriba” baséanse máis ca nada nas tradicións socialdemócrata, xacobina ou marxista-leninista, na lóxica parlamentar, centralizadora, na relación xerárquica entre as institucións partidistas (arriba) e os movementos sociais (abaixo). Falan de política, relacións de poder, “masa crítica”, alcanzada desde certos limiares para que o cambio teña lugar, e teña peso… Avogan pola eficacia política, a estructuración do movemento, a articulación partidista, a tradución política das reclamacións nos diferentes niveis de decisión…, todo isto presentado como unha condición de supervivencia, de desenvolvemento e de éxito do movemento. O modelo idealizado é, por exemplo, o de Evo Morales, de líder sindical a candidato presidencial dun país, en nome dun partido definido como instrumento político dos movementos que o usan.

Entre os “autoxestionarios” e os “políticos”, as caricaturas abondan. Os primeiros reprochando aos segundos o querer establecer unha “Quinta Internacional” que confiscaría o movemento e a súa propia dinámica; os segundos reprochando aos primeiros o de realizar unha especie de “Woodstock social”, con dispersión de iniciativas tan simpáticas como inofensivas.

Outra división separa outros dous polos, certamente non homoxéneos e atravesados por moitas correntes, pero moi opostos nas súas relacións coa globalización (François Polet). Os “altermundistas” e os “antiglobalización”: os partidarios de “máis globalización” e os adeptos de “menos globalización”.

En resumo, se os “máis globalización” mobilízanse primeiro por unha verdadeira regulación política supranacional, por unha nova arquitectura institucional internacional –máis democrática, máis representativa, máis transparente–, por unha organización mundial de comercio e de finanzas promotora de intercambios xustos; os “menos globalización” tenden a percibir a lóxica desta última como unha empresa de refugallos.

Refugallos da soberanía das nacións ou dos pobos, para as correntes soberanistas ou terceiromundistas que defenden por exemplo a “desglobalización” (Walden Belo) ou a “desconexión” (Samir Amin). Refugallos do control, na base, das cuestións sociais, económicas, ambientais, culturais, para os partidarios dun enfoque micro ou localista do desenvolvemento, do control cidadán, da reapropiación comunitaria do futuro das sociedades.

Outra fractura, desta vez social e ben coñecida, separa as “vítimas do capitalismo” das “elites alternativas”. Se estas últimas asumiron regularmente un papel de catalizador, de liderado ou de mediación na historia das loitas, a súa sobrerepresentación no seo das dinámicas altermundistas desequilibra. Sobrerepresentación patente no activismo profesional, na acción social e na cooperación, nas ONG, nos actores do Norte, de clase media ou máis, nos urbanos, nos educados máis aló da media –do 75 ao 90% de universitarios entre os inscritos no FSM e o FSE–… e subrepresentación evidente dos mundos populares, especialmente de África e de Asia.

É a eterna cuestión da ancoraxe social relativa ás dinámicas alternativas, da súa composición social, da súa representatividade e lexitimidade. A cuestión dos vínculos entre posicións sociais e a radicalidade. Pero tamén a cuestión das relacións sociais e os cambios culturais flagrantes, entre tal movemento campesiño e tal elite militante globalizada, entre mozos rebeldes cosmopolitas, mobilizados por elección, por gusto ou por altruísmo e os “sen terra” ou “sen teito” presentes por intereses ou vital necesidade (Bruno Frère). A fractura non é nova, e aínda persegue nos exégetas do Maio Francés de 1968.

Para rematar, un grande atranco para a formulación dunha alternativa global levada polos actores converxentes atópase nas variacións contextuais, nacionais, os espazos reais, as condicións específicas nas que poden ou non emerxer tal ou tales tipos de loita. A miúdo subestimadas no momento de facer os balances do “estado de resistencias” no mundo, as continxencias abundan. Sociedades abertas, pechadas, xestións autoritarias ou democráticas, predominancia de actores rurais ou urbanos, historias sociopolíticas particulares, contextos relixiosos… moitas “variábeis nacionais” evitarán durante moito tempo apostar, por exemplo, por un escenario á boliviana en Tunisia ou en Birmania ou por “estimular as converxencias programáticas” entre actores sociais de Guinea-Bissau, de Palestina e de Brasil…

En resume, concluiremos “diplomaticamente” que os temas lancinantes e non resoltos que atravesan as converxencias dos actores sociais que se opoñen ao modelo de desenvolvemento dominante e os promotores de alternativas críbeis e democráticas son os mesmos desde o comezo da década de 2000: Que identidade plural –unificación ou construción de puntos de referencia comúns de respecto ás diferenzas…– e que estratexia organizacional para que tipo de efectividade política? Ou mesmo: que ancoraxes sociais para que relación coa política?

+INFO: O texto corresponde ás conclusións da xuntanza internacional “Do local ao global: que modelos de desenvolvemento para o mundo do mañá”, celebrada en Bruxelas o 9 de decembro de 2010. www.cetri.be