Francisco ‘Chico’ Whitaker: “Debemos ver o Foro Social Mundial como un ben común da humanidade”

Sergio Ferrari-. Xunto con outros militantes políticos e sociais de Brasil, Francisco ‘Chico’ Whiaker é u dos cofundadores do Foro Social Mundial que viu a luz do día en Porto Alegre, en xaneiro do 2001. Dende aquela converteuse nun dos ‘ideólogos’ deste novo proceso en marcha.Infatigábel actor e pensador, aos seus case 80 anos, Whitaker aposta por certas “verdades esenciais” que definen esta nova forma de facer política e de construír cidadanía planetaria. E lánzase a sistematizar algúns elementos de análises que sintetizan o proceso dos Foros. Galardoado co Premio Nobel alternativo no 2006, Chico Whitaker publicou en 2008, “O desafío do FSM. Un modo de ver”, obra de referencia para o pensamento altermundista.

Como sintetizaría as achegas conceptuais do FSM desde o seu nacemento?

Se cadra, a nivel didáctico e para simplificar unha riquísima experiencia en construción, atreveríame a falar de cinco novidades principais do proceso do FSM. A primeira, a creación destas prazas ou espazos a nivel internacional. Antes non existían e cada organización, campaña ou movemento facían os seus propios encontros, até a nivel mundial. Pero non contabamos con espazos comúns a todos, ao redor dun obxectivo principal que compartimos. A segunda novidade, é a organización dese espazo de tal xeito que facilita o recoñecemento e a aprendizaxe mutua, o intercambio de experiencias, a identificación de converxencias e a posibilidade de novas alianzas. A terceira, o feito de comezar a considerarse como positivo, na loita política, a diversidade de accións e a autonomía dos diferentes actores. O respecto á diversidade sobresae como un dos principios básicos da Carta de Principios do FSM. Se falo dunha cuarta novidade, quero referirme á construción dunha nova cultura política, baseada na horizontalidade das relacións, na corresponsabilidade, na preocupación de non impor senón dialogar, na procura do consenso que nos fai a todos máis felices e fortes. Unha cultura política que se corresponde co “Outro Mundo Posíbel”. E a quinta, que está aínda en xestación pero que avanza aos poucos: a afirmación do altermundismo como un movemento multiforme, multifacético e diverso que amplía a acción política máis aló dos partidos e do poder político. Afirmación que se basea na comprensión de que os partidos non poden pretender manter o monopolio da acción política, pois a que transformará eficazmente o mundo deberá implicar a todos os segmentos sociais e a cada un dos membros da sociedade.

Cal é a prioridade deste proceso pensando no FSM de Dakar de febreiro?

Hai numerosas prioridades para un proceso en marcha. Pero, poida que, unha clave, sexa a de continuar nesta construción na medida en que estamos lonxe aínda de desenvolver este pensamento no mundo enteiro e enraizalo, afondalo en todas as partes. Se noutros momentos históricos puidemos soñar con construír un, dous, cen Vietnam, hoxe, se cadra, debemos apostar por construír, promover ou facilitar un, dous, cen, millóns de “espazos de encontro”, de Foros, en todas as súas variantes rexionais, temáticas etc.

Universalizar o proceso do foro?

En efecto. E a esta reflexión de universalidade súmolle outro desafío que teremos por diante. Promover a visión do FSM como un Ben Común da Humanidade, dado que naceu e existe para servir a todos os movementos e as organizacións sociais, que, como parte do movemento altermundista combaten a favor da construción dun outro mundo.

Refírese a un espazo a disposición do movemento altermundista?

Defendo a idea que o FSM é un espazo aberto a todos os que consideran que hai que superar o actual sistema económico dominante. Unha das críticas expostas ao FSM é que estes espazos poden ser útiles, interesantes, até simpáticos e construtivos, pero insuficientes para mudar o mundo. Cómpre ampliar a mirada. E afondar os conceptos de acción e reflexión. A diferenza de natureza entre espazo e movemento está nesa diferenza entre reflexión e acción. Estou convencido de que as dúas son esenciais, ben necesarias desde a nosa perspectiva do cambio de mundo pola que optamos: a reflexión sen visionar a acción sería un exercicio intelectual descomprometido e a acción sen unha previa reflexión, sería irresponsábel. Está claro que o FSM-espazo debe ser comprendido como un instrumento insdispensábel para o movemento altermundista, ao servizo da súa acción. Espazo para que os participantes poidan revisar e avaliar o que se fai; para restituír e até redefinir os obxectivos que buscará a acción en conxunturas novas; para repensar a eficacia dos xeitos e medios de acción empregados e crear outros, ou valorizar novas experiencias. Un movemento que non abre espazo para esta reflexión, evidentemente condénase a si mesmo ao seu propio debilitamento.

Cunha metodoloxía participativa?

É un punto esencial. En tanto o Foro Económico de Davos e outros tantos deste tipo en diversos lugares son verticalistas e piramidais, dende o comezo o FSM promoveu obradoiros e actividades autoxestionadas, realizadas por canta organización quixese participar no espazo. Nesa metodoloxía tivo un impacto a pedagoxía de educación popular moi presente na vida cotiá da maior parte dos movementos sociais brasileiros e das Comunidades Eclesiais de Base. Segundo un dos principios desta pedagoxía, educadores e educandos aprenden todos, os uns dos outros, a partir dos tipos de coñecementos propios que cada un teña e achegue. Esta visión estimula a creación de relacións de horizontalidade entre os participantes de toda acción colectiva. Nesta mesma perspectiva, outra característica dos FSM: o rexeitamento a rematar con declaracións finais ou mocións de conclusión, que poderían pretender expresar a toma de posición do conxunto dos participantes. Se adoptásemos o concepto dun documento final, transformariamos o FSM nun espazo de disputa para que ese documento-declaración sexa aprobada, como pasa nas asembleas ou congresos dos partidos políticos. O que levaría a manipulacións se consideramos o gran número de participantes e a curta duración de cada Foro. Estes dous elementos: a autoorganización de actividades e o rexeitamento a calquera documento final único, mudaron en verdadeiros alicerces metodolóxicos que lle deron ao FSM un gran poder de atracción.

De onde naceron todas esas novidades, esas apostas, esas opcións metodolóxicas que permitiron o desenvolvemento do proceso do FSM?

Diría, simplemente, que son o resultado de intuicións, que se foron acumulando no camiño, na marcha. O obxectivo inicial foi claro: crear unha alternativa e contrapunto ao Foro Económico de Davos, nas mesmas datas en que este se realiza. Que non fose un espazo económico. Que se pasase a unha fase propositiva da loita. Reforzando a acción da sociedade civil –novo actor político que xurdía–, tirando as barreiras e fronteiras que compartimentaban a acción dos seus diferentes compoñentes. Tivemos a intuición-certeza de que era necesaria unha metodoloxía específica da que xa falei. E tamén vimos logo do primeiro Foro que era necesaria unha Carta de Principios que sintetizase os conceptos dese primeiro evento. A mesma contén dous conceptos centrais. O primeiro: que o FSM non debe ser un lugar de loita polo poder, o que se converteu en raíz de división. E, tan importante como o anterior, o respecto á diversidade. Todos os tipos de diversidade, desde as culturais ou sociais até o ritmo propio de compromiso de cada un neste proceso en marcha.

PERFIL

Francisco Whitaker Ferreira (1931) é un activista católico, achegado á teoloxía da liberación, arquitecto e coñecido cofundador do FSM. Traballou para o Goberno brasileiro antes de se unir á oposición contra o réxime militar en 1964, o que o levou ao exilio 15 anos. Traballou en Francia como investigador e consultor da Unesco e despois en Chile, para regresar a Brasil en 1982, onde militou no Partido dos Trabalhadores (PT) e chegou a ser concelleiro en São Paulo. Abandonou o PT en 2006 disconforme coa súa política. Como secretario executivo da Comisión Xustiza e Paz recolleu un millón de sinaturas para levar unha Iniciativa Lexislativa Popular ao Congreso contra a corrupción electora. Forma parte do Comité Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE).