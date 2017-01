Unha rabia moi digna

Pallas@s en Rebeldía entrou no ano pola porta do Festival da Digna Rabia, que conmemorou os quince anos do levantamento do EZLN. Contra o neoliberalismo e sempre pola humanidade.





Entre o 26 de decembro e o 5 de xaneiro celebroouse en México o Festival da Digna Rabia, organizado polo EZLN no marco da outra campaña. Por alí andaron Pallas@s en Rebeldía.

Durante estes días persoas de todo México e do mundo encontráronse non só para verse, para mirárense e recoñecérense. O Lienzo Charro, no sueste do Distrito Federal, e o Caracol de Oventic e o CIDECI (Centro Índíxena de Capacitación Integral) en Chiapas, foron as sedes deste encontro ao que acudiu unha delegación galega de Pallasos en Rebeldía.

Do encontro e da formación dos Equipos de Pallasos Indíxenas Zapatistas (EPIZ) fálanos o clown e actor galego Iván Prado nas súas reflexións.

Diapositivas dunha viaxe sen levantarme da cadeira

1ª-. A historia non morreu. A humanidade está sendo refundada nesta asemblea constituínte a golpe de historia viva. Os ingredientes están na mesa: dignidade, rabia, necesidade e loita. O fermoso e esperanzador é que este encontro se levanta sobre palabras de vida e exemplo e non sobre os sarcófagos das palabras museísticas. Non, nesta festa da rebeldía valente a poesía é irmá da acción entusiasta, aquí e agora a verdade que nace de abaixo é nai de renovadoras prácticas, salas amplas e luminosas da reinventada historia. Lugares e tempos preñados de vida. A crítica e a luz invaden as dobras das socialdemocraduras que buscan manter os soños populares baixo as mastodónticas gadoupas do imperio. As medias verdades que exercen no poder as réplicas titiritenses de lideres vernizados con cores de esquerda non soportan a radiografía que practica o paso zapatista avanzando en común e sen crebes. 2ª-. Ata as cancións lidas teñen lugar nesta neocaverna que xoga a ser espello e Alicia a un tempo. Aquí o suxeito histórico é indio e sabe que os medos cabalgan a lombos da inxustiza que o mercado omnipresente impón. Neste festival ten cabida ata a rabia artística que suma e resta para multiplicar a esperanza armada. Como di o meu cuate, o cero préstalle ao un e aínda lle debe tres, así que: gobernantes do mundo seguide globalizando a merda que máis pronto que tarde vos explotará na cara. Na fase actual, a revolución disfrázase de conto subversivo, móntase en trens multiculturais dirección utopía. Se, querida xente, neste auditorio da cor da terra non falamos, non teorizamos da utopía, vivimos a utopía, a utópica tea que mestura indios encarapuchados con rockeiros solidarios, intelectuais universitarios con okupas antisitémicos, campesiños armados con comandantas sandinistas recicladas en deputadas de oposición, sindicalistas do anarquismo con háckers reconvertidos en analistas da outra mirada, activistas da Grecia rebelde con piqueteiros intelectuais.

Sementando a risa e a esperanza